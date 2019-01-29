Kepez’e yeni doğan ünitesi

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Aylıkortalama 350 doğumun gerçekleştiği Kepez Devlet Hastanesi'nde, acil bir ihtiyaç olan yeni doğan bakım ünitesi, törenle hizmete açıldı. Ünitenin açılışında bir konuşma yapan Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ramazan Gürkan, "Ayda 15'e yakın yeni doğan bebeği, yeni doğan bakım ünitemiz olmadığı için başka hastanelere sevk ediyorduk. Açılışını yaptığımız yeni doğan ünitesiyle hem ihtiyacımızı giderdik hem de ilimize bu alanda bir katkı sağlamış olduk" ifadesini kullandı.Açılışa, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı. Tütüncü, "Bu ünitemiz ile birlikte hastanemizde çocuklarımıza son derece güzel bir ortamı kazandırmış olduk. Kepez Devlet Hastanesi varlığı ile iftihar ettiğimiz Türkiye'nin ilk akıllı hastanesi. Sağlık alanında çok daha güzel işler yapacağız" dedi.