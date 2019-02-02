Nijeryalı Joel Obi Alanya’da

SPOR Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, devre arası transfer döneminin son gününde Nijeryalı orta saha oyuncusu Joel Obi'yi renklerine bağladı. Ligin devre arasında Ozan Tufan, Josef Sural ve Steven Coulker'ı transfer eden Akdeniz ekibi, 4. transferini Chievo'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joel Obi ile gerçekleştirdi.

TÖREN DÜZENLENECEK

Sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak turuncu- yeşilli formayı terletecek olan Obi, pazartesi günü Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenecek törenle basın önünde sözleşmeye imza atması bekleniyor. Obi kariyerinde daha önce Inter ve Parma'da da forma giydi.