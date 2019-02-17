Alanyaspor farkı açmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Trabzospor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da son çalışmalar tamamlandı. Şimşekler'de zorlu deplasman öncesi son antrenmanlarda futbolcuların neşeli tavırları ve hırslı gönüntüleri dikkat çekti.

ÜSTÜNLÜK KURDU

Son maçında Göztepe'ye 3-2 mağlup olan turuncu-yeşilliler alt sıralardan kurtulmak için maçtan puan almak istiyor. Bugüne kadar Trabzonspor ile 5 kez karşılaşan Aytemiz Alanyaspor'un rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlarda turuncu- yeşilliler 3 galibiyet alırken, 1 maç berabere bitti. Trabzonspor sadece 1 maçta Akdeniz temsilcisine üstün gelebildi. Alanyaspor bu mücadelelerde 9 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü. İki takım arasında bu sezon Antalya'da oynanan maçı da Alanyaspor, Sassuolo'ya transfer olan Merih Demiral'ın attığı golle 1-0 kazanmıştı.



MAĞLUP OLMAYAN TEK TAKIM

ŞENOL Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak olan müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını ise Alparslan Dedeş ve Mustafa Sönmez yapacak. Evinde ligin en çok galibiyet alan ikinci takımı olan Trabzonspor'un, Alanyaspor'a ise şansı tutmuyor. Trabzonspor, ligde Alanyaspor'u evinde ağırladığı 2 maçta galibiyet alamadı. 2016- 2017 sezonunda Trabzon'daki maç 0-0 berabere bitti. Geçen sezon ise Alanya, deplasmanda Karadeniz temsilcisini 4-3 mağlup etti. Bu istatistik ile bordo-mavililerin, Süper Lig'de iç sahada en az iki kez karşılaşıp mağlup edemediği tek takım Alanyaspor oldu.