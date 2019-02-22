CHP Alanya’da toplu istifa kararı

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde belediye meclis üyeliği listesi CHP'yi karıştırdı. Liste hazırlanırken, yönetim kurulunun görüşlerinin alınmadığını öne süren partililer, CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı'ya tepki göstererek toplu istifa kararı aldı.Yönetim kurulu üyesi Harun Seki'nin ofisinde bir araya gelen ilçe yönetimi yaklaşık 5 saat toplantı yaptı. Toplantıda istifa kararının kesinleştiği öğrenildi. İstifa kararının duyulmasının a rdından CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, Çorbacı'yı görevinden aldı. CHP Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Can Baysal'dan gelmişti. Baysal istifa gerekçesinde "Fermuar sistemi ile belirlenmesi kararlaştırılan 'millet ittifakı' listesinin oluşumuna katkı sunamadım. Kesin listeyi bile basından öğrendim" ifadelerini kullandı. Baysal'ın ardından istifa sayısı 14'e ulaşmıştı.