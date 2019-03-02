Patronlarda yenilik

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Antalyalı patronlar, giderek büyüyen ailelerine ofisleri yetersiz kalınca yeni ofise taşındı. Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD), 7'nci kuruluş yıldönümünde yeni çalışma ofisini açılışını gerçekleştirdi. ANTİ- AD'ın açılış kokteyline Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AK Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç'in Ak Parti Konyaaltı Başkan adayı Gaye Doğanoğlu, yanı sıra ANTİAD üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.Yeni ofis için açılış konuşmasını gerçekleştiren ANTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Göksan, ANTİAD'ın 7'nci kuruluş yıldönümünde giderek daha da büyüyen ve güçlenen bir aile olmanın gururunu yaşadıklarını belirtirken açılış kokteyline katılan herkese teşekkür etmeyi ihmal etmedi.