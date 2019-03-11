İstilacı aslan balığı avcıyken av olacak

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Antalya'nın Demre ilçesinde Balon ve Aslan Balıklarının Yayılım Alanlarının ve Olası Mücadele Yöntemlerinin Araştırılması (BAYOM) projesi kapsamında aslan balığı etinin tanıtımı yapıldı. Proje kapsamında istilacı bir tür olan aslan balığı avcılığının artırılması hedefleniyor. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü desteğiyle yürütülen BAYOM projesi kapsamında, aslan balığının etinin tanıtımı yapıldı.Etkinliğe Demre Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, uzmanlar ve konuklar katıldı. İlk kez aslan balığı yiyen konuklardan Hülya Özbek, "Tavuk tadındaydı. Enfes bir tadı var. İnşallah tezgahlarda da yerini alır, bu şekilde tüketebiliriz" dedi. Belçikalı Egied Berkür ise "İlk kez bu balığı yedim. Çok nefisti. Bu balığı sevdim" dedi.