Alanya’da son tango

Süper Lig'de 42 puanla 7. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor, bugün sahasında 40 puanla 9'uncu Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Bu sezon Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda taraftarlarının önüne son kez çıkacak olan turuncu yeşilli takım, mücadeleyi kazanıp taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.
Kritik mücadele öncesi Alanyaspor'da sakatlığı süren Isaac Sackey dışında eksik bulunmuyor. Taha Yalçıner, Djalma Campos ve Papis Cisse ise sarı kart sınırında.
Bu üç oyuncu Rizespor maçında sarı kart görmeleri halinde, ligin son haftasında deplasmanda oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçının hazırlıklarını dün yaptırdığı antrenmanla tamamladı. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde oyuncuları ile bir toplantı yaptığı öğrenilen deneyimli teknik adamın, Çaykur Rizespor maçının önemini futbolculara aktardığı belirtildi.
RİZE MAÇININ PROVASI
Toplantının ardından idmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan Alanyasporlu futbolcular, daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise Rizespor maçının taktik provasını gerçekleştiren oyuncuların hırslı oldukları gözlendi.