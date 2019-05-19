Alanya’da son tango

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 42 puanla 7. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor, bugün sahasında 40 puanla 9'uncu Çaykur Rizespor'u konuk edecek.Kritik mücadele öncesi Alanyaspor'da sakatlığı süren Isaac Sackey dışında eksik bulunmuyor.Bu üç oyuncu Rizespor maçında sarı kart görmeleri halinde, ligin son haftasında deplasmanda oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor maçının hazırlıklarını dün yaptırdığı antrenmanla tamamladı.Toplantının ardından idmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan Alanyasporlu futbolcular, daha sonra dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise Rizespor maçının taktik provasını gerçekleştiren oyuncuların hırslı oldukları gözlendi.