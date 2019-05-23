Devletin onur iftarı

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenlendi. Korkuteli Kaymakamlığı ve Korkuteli Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, eşi Selda Ulucan, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek ve eşi, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mustafa Aksoy, kamu kurumları ve STK temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri yöneticileriyle şehit aileleri ve gaziler katıldı.Recep Gürbüz Spor Salonu'ndaki iftarda, şehit aileleri ve gazilerin oturduğu masaları tek tek dolaşan Vali Karaloğlu, onlarla sohbet etti. İftar öncesi semazen gösterisi sunuldu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Karaloğlu, "Bu mübarek Ramazan akşamında, aziz şehitlerimizi rahmetle, anıyor gazilerimize milletçe şükran duygularımızı ifade ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.