Gece kartallarından kaçamadı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde aralarında husumet olduğu öne sürülen Semih İ. (26) ile Mehmet Şerif Çın (40) arasında çıkan tartışmada kan aktı. Semih İ. belindeki tabancayı çıkararak Mehmet Şerif Çın'ın arkasından ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Çın'ın sırt ve belinin 8 ayrı yerine isabet etti.Silah seslerini duyan ve o saatte devriye görevi yapan 'gece kartalları' adı verilen bekçiler şüpheli Semih İ.'yi yakalayarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Çın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine götürüldü.Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Semih İ. çıkarıldığı mahkemece tutulandı.