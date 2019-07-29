Miniklerden doping

BUGÜN NELER OLDU

Karadeniz Ereğli'deki Antalyaspor Futbol Okulu'nunTeknik direktör Bülent Korkmaz'ın seslenmesi üzerine futbol okulundaÖĞRENCİLER TAKIMLA BULUŞTUAntrenman bitiminde takımla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren minikMiniklerin aileleri de takıma tatlı ikramında bulundu. Ziyaretçiler kamptan ayrılırken, Karadeniz Ereğlili olan antrenör Tamer Sivrikaya ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.İspanya'nın Las Palmas takımına kiralanan Fildişili genç oyuncu Armel Drole için menajeri Claudio Druetta açıklamalarda bulundu. Ocak ayında oyuncuyu götürmek istediğini ama daha fazla forma verileceğinin söylenmesi üzerine bu transferin ertelendiğini belirten Druetta,dedi.Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Ciddi mali sıkıntılar olmasına rağmen Samir Nasri ve Samuel Eto'o gibi dünyaca ünlü transferler yaptıklarını anlatan Öztürk,Öztürk, "Altyapı sadece bizim için değil tüm kulüpler adına önemli bir yol haritası oldu.Bizim izleyeceğimiz yol budur. Bunu uluslararası bir seviyede yapmak istiyoruz.diye konuştu. Öztürk, gençlere yatırım yaparak