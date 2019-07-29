Miniklerden doping

Karadeniz Ereğli'deki Antalyaspor Futbol Okulu'nun öğrencileri ve aileleri, okul sorumluları ile birlikte Antalya'nın Bolu'daki kampını ziyaret etti.
Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın seslenmesi üzerine futbol okulunda eğitim alan öğrenciler, sahaya inerek beşe iki top kapma çalışması yaparak eğlenceli bir zaman geçirdi.
ÖĞRENCİLER TAKIMLA BULUŞTU
Antrenman bitiminde takımla birlikte hatıra fotoğrafı çektiren minik sporcular, daha sonra futbolculara formalarını imzalattı.
Miniklerin aileleri de takıma tatlı ikramında bulundu. Ziyaretçiler kamptan ayrılırken, Karadeniz Ereğlili olan antrenör Tamer Sivrikaya ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.
DROLE LAS PALMAS'TA
İspanya'nın Las Palmas takımına kiralanan Fildişili genç oyuncu Armel Drole için menajeri Claudio Druetta açıklamalarda bulundu. Ocak ayında oyuncuyu götürmek istediğini ama daha fazla forma verileceğinin söylenmesi üzerine bu transferin ertelendiğini belirten Druetta, "Süper Lig'de sadece 3 maçta ilk 11 başladı, Las Palmas onun için daha iyi olacaktır"
dedi.
BAŞKANDAN TRANSFER MESAJI
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Ciddi mali sıkıntılar olmasına rağmen Samir Nasri ve Samuel Eto'o gibi dünyaca ünlü transferler yaptıklarını anlatan Öztürk, artık bu dönemin bittiğini ve gençlere yöneldiklerini söyledi.
Öztürk, "Altyapı sadece bizim için değil tüm kulüpler adına önemli bir yol haritası oldu. Genç oyuncuya yatırımlar hem alabileceğiniz bonservislerle, hem de daha düşük maaş skalasında olmasından dolayı çok ciddi artısı var.
Bizim izleyeceğimiz yol budur. Bunu uluslararası bir seviyede yapmak istiyoruz. Rusya'dan ve Brezilya'dan da çocukları getirebilmek istiyoruz"
diye konuştu. Öztürk, gençlere yatırım yaparak Antalyaspor'u 3-4 yıl içerisinde Avrupa'da sürekli boy gösteren bir takım haline getirebilmek istediklerini vurguladı.