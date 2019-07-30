Akrep’te hedef Mevlüt&Ahmet

Antalyaspor geçen sezon Medipol Başakşehir'den kiraladığı Mevlüt Erdinç'in yeni sezon öncesinde bonservisini almayı planlıyor. Bu doğrultuda İstanbul ekibi ile uzun zamandır görüşmelerini sürdüren kırmızı-beyazlıların, transferde son aşamaya geldiği bildirildi. Turuncu-lacivertlilerin Muhammet Demir, Fredrik Gulbrandsen ve Enzo Crivelli'yi renklerine bağlaması sonrasında Mevlüt transferinin önünün iyice açıldığı iddia edildi. 32 yaşındaki oyuncunun da Antalya'ya dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

AHMET ÇALIK GÜNDEMDE

Forvet sorununu Mevlüt ile çözmeye çalışan Antalyaspor, savunmaya takviye için Galatasaray'dan Ahmet Çalık'ı gündemine aldı. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın bir stoper transferi istemesi üzerine yönetimin Ahmet Çalık için devreye girdiği belirtildi. Aslan ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak kadroya dahil edilmesi bekleniyor