Phaselis Festivali uluslararası olacak

BUGÜN NELER OLDU

Tanıtım Vakfı'nın (KETAV) aylık toplantısı, KETAV ve Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Kemer'de yapılması planlanan sualtı arkeoloji müzesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. KETAV ve Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 9-14 Eylül günlerinde yapılacak 10. Phaselis Festivali'nin artık uluslararası boyutta daha iyi tanıtımının yapılması gerektiğini söyledi. 10. Phaselis Festivali'nin programı da belli oldu. Phaselis Antik Kenti'ndeki festival, 9 Eylül'de Borusan Quartet ve Gökhan Aybuluş konseriyle başlayacak. 10 Eylül'de Flamenko Endülüs'ten Anadolu'ya, 12 Eylül'de Akra Jazz Band ve Cansu Nihal Akarsu ve 13 Eylül'de Golden Horn Brass konserleri verilecek. Festival, 14 Eylül'de Cihat Aşkın Ensable ile Türk Valsleri konseri ile sona erecek.