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Trafikte biraz daha dikkat

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Trafikte biraz daha dikkat
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yılmaz K.'nın kullandığı 06 BU 6521 plakalı otomobil, Bayram A. idaresindeki 07 LCR 38 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçtaki sürücülerin ile Ayşegül T. ve Firdevs A. yaralandı. Bir diğer kaza ise Emek Mahallesi 3020 Sokak üzerinde meydana geldi. Yusuf Buğra A. idaresindeki 07 LC 178 plakalı kapalı kasa kamyonet, Mehmet K.'nın kullandığı 07 ABJ 946 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, çarpmanın şiddetiyle yol ortasında devrildi.Sürücüsü Yusuf Buğra A., yaralandı.
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