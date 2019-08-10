Burdur’da su ve ulaşıma zam yapıldı

YEREL seçimlerle birlikte borç edebiyatına girişen CHP'li belediler şimdi de zam kuyruğuna girdi. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım ücretlerine yüzde 24 oranında zam yapmasının tartışmaları sürerken, CHP'li Burdur Belediyesi' de suya ve toplu ulaşıma zam yaptı.

FIYATLAR YÜZDE 25 ARTIRILDI

Burdur Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısında içme suyu ve ulaşıma yüzde 25 oranında zam kararı çıktı. Geçen yıl yüzde 15 zam yapılarak artırılan ve şehir içi bindi-indi ücreti kent kartlı olarak 2.20, nakit 2. 60, üniversite öğrencisi kent kart 2.00 lira, nakit 2.35, ilköğretim ve lise öğrencileri için 1. 35 olan toplu ulaşım ücreti yeni zamla, indi-bindi 3 liraya, öğrenci biletleri ise 2.75 liraya yükseltildi. İçme suyunun tonu ise 1-10 ton 2 liraya, 11-20 ton 2.25 liraya, 21-30 ton 2.50 liraya ve 31 ton üzeri de 3 liraya çıkarıldı.

ZAMMI GERİ ÇEKİN ÇAĞRISI

AK Partili meclis üyelerinin itiraz ettiği zamlara AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi de tepki gösterdi. Mengi, "Yıllık 5 milyon liranın üzerinde sudan gelir elde ediliyor. İnsani ihtiyaç olan suya bu zam kabul edilebilir değil. Bölgemizdeki çevre illerimize baktığımızda şehir içi ulaşımın en yükseği Burdur'da. Her defasında öğrencileri gündeminde düşürmeyen Belediye Başkanı öğrencilere en büyük reva gördü" dedi. Mengi, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz'e zamları geri çekmesi çağrısında bulanarak, "Burdur halkına yapılmış bir kötülük. Bu durum siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm vicdanları yaraladı" diye konuştu.