Engin’in gölde sır ölümü

Antalya'da? kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki Engin Karakaya'nın cesedi tüfekle vurulmuş halde Manavgat Barajı gölünde bulundu. Gencin cesedi barajın 12 metre derinliğinden çıkarıldı. Engin Karakaya, el yapımı sal ile Karavca Mahallesi'nde Manavgat Baraj gölünde bulunan küçük bir adacığa gitti. Karakaya'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye SAK, AFAD, JAK, ve jandarmadan asayiş timi gönderildi. Ekipler, gölde ve karada arama yaptı.

TÜFEKLE VURULMUŞ

Yapılan çalışmalar sonucu salın bulunduğu noktaya yakın 12 metre derinlikte talihsiz gencin cansız bedeni bulundu. Karavca Mahallesinde karaya çıkartılan Karakaya'nın vücudunda ateşli silahlı vurulma izine rastlandı. Cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.