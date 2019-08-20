Festivale Manga’lı final

BUGÜN NELER OLDU

WOLF Production bünyesinde Lara Beach'te 4 gün boyunca çeşitli spor, müzik ve aktivitelerle süren Wlive Sports ve Music Festivali noktalandı. Final müsabakalarının oynandığı son günde, turnuvaları kazanan takımlara ödülleri verildikten sonra festivalin finali Manga konseriyle yapıldı. Beachvolley karşılaşmalarına 57 takım ve 119 sporcu, streetball karşılaşmalarına ise 69 takım ve 261 sporcu olmak üzere toplamda 380 sporcu festivalde yarıştı.Festival boyunca Derya Uluğ, Anıl Piyancı ve Fatma Turgut gibi önemli isimler sahne aldı. Festival kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı işbirliğiyle sahilde temizlik de yapıldı.