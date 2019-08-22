Paşa’ya geçit yok

Aytemiz Alanyaspor cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Dünü tek antrenmanla tamamlayan turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde çalıştı. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenmana sakatlığı süren Lokman Gör katılmadı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından dar alanda pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

YAPTIK, YİNE YAPARIZ

Aytemiz Alanyasporlu oyuncular Kasımpaşa'ya karşı galibiyet alacaklarını ifade etti. Rakibini geçtiğimiz yıl hem iç sahada hem de deplasmanda yenmeyi başaran Şimşekler, mavi-beyazlı ekibi İstanbul'a yine eli boş göndermek istiyor. Teknik direktör Erol Bulut da 2'de 2 yaparak taraftarlara ligin ikinci galibiyetini armağan etmeyi amaçlıyor.

ZORUNLU GECİKME

Aytemiz Alanyaspor, Topuk Yaylası kampında Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yeni transfer Lokman Gör için gecikmeli imza töreni düzenledi. Lokman Gör, kendisini 2+1 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan imzayı kulüp tesislerinde attı. HEMEN DÖNECEK

Törende konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, Lokman Gör ile daha önce prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Kendisi de sözleşme imzalamadan Topuk Yaylası'na gelerek idmanlara katılmıştı. Orada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Resmi sözleşmeyi ancak bugün (dün) imzalıyoruz. Kendisine hem 'geçmiş olsun' diyor hem de gösterdiği fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sahalara dönmesini arzu ediyoruz" açıklamalarını yaptı.