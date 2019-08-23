Demir sopalı cani

ANTALYA'DA, 2 çocuk babası Ali Y. (30), birlikte yaşadığı Serpil Ü.'yü yüzmek için gittikleri deniz kenarında, demir çubukla bayıltana kadar dövdü. Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Antalya Yaşam Sahil Parkı'ndaki Yelken Kulübü önünde meydana geldi. İddiaya göre Ali Y., 2 çocuğu ve birlikte yaşadığı Serpil Ü. ile geldiği sahilde tartışmaya başladı.

ÇOCUKLARIN ÖNÜNDE

Tartışmanın büyümesi üzerine Serpil Ü., eline geçirdiği demir çubuğu Ali Y.'nin başına vurdu.Yaralanan Ali Y. de aynı demir çubukla Serpil Ü.'ye saldırdı. Ali Y., çocuklarının ve sahildekilerin gözleri önünde, demir çubuğu dakikalarca Serpil Ü.'ye vurdu. Serpil Ü., aldığı darbelerin etkisiyle bayılırken, Ali Y. çocuklarını alıp, olay yerinden kaçtı. Serpil Ü. hastaneye kaldırılırken, polis Ali Y.'yi kısa sürede yakaladı. Ali Y., "Başıma demir çubukla vurdu. Çok sinirlendim ben de dövdüm" dedi.