Zeytinköy’e 10.00 baskını

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'ne şok baskın düzenledi. Uyuşturucu satışının merkezi olan bölgede hep şafak veya ikindi vakti polisi karşısında görmeye alışkın Zeyitinköylüler bu kez sabah saat 10.00 baskını ile sarsıldı. Resmi, sivil ve trafik ekipleri bölgenin giriş ve çıkışlarını tuttu.Mahallenin tüm giriş ve çıkışlarının tutulduğunu gören vatandaşların, "Bugün polisten kaçış yok" sözleri dikkat çekti. Ekipler çıkışlarda tek tek arama gerçekleştirirken trafik polisleri de trafik yönünden sürücüleri ve araç plakalarını sorguladı. Eksik evrak ve trafik kurallarına uymayan onlarca araca ceza kesildi. Şüpheli ve aranan kişiler ise gözaltına alındı.Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan zehir tacirleri ile mücadelelerinin aralıksız süreceğini kaydetti. Zeytinköy'de uyuşturucunun kökünün kazınacağını da belirten Emniyet Müdürü Ulucan, "Antalya'da zehir tacirlerinin kökünü kazıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.