Ağlatan karar

Antalya'da eski sevgilisi Zehra Demir'in (19), ailesiyle yaşadığı evin kapısına bıçakla dayanarak intihar etmesine neden olduğu iddiasıyla ömür boyu hapsi istenen Süleyman T.'nin (18) yargılanmasına devam edildi. Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Demir ailesinin avukatı Hadi Cin, olayın bir cinayet olduğunu belirterek, "Gencecik kız, bu belalı kişiden kurtulmak için çareyi intihar etmekte bulmuştur. Zehra apaçık ölüme mahkum edildi" diyerek, Süleyman T.'nin tutuklanmasını istedi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Süleyman T. ise Zehra Demir ile 2018 yılında bir düğünde tanıştıklarını belirterek, "Zehra ile birbirimizi sevdik. Ailesi ilişkimizi onaylamıyordu. Annesi Zehra'ya baskı yapıyordu" dedi ve suçlamayı kabul etmedi. Anne Gülten Demir, sanığın kızının ölümüne sebep olduğunu iddia ederken, baba Hakim Demir, "Kızım onun yüzünden intihar etti. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim yüreğim yandı. Başkalarının yanmasın" dedi.

KARARI DUYUNCA BAYILDI

Ancak mahkeme heyeti, tutukluluk talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi. Karar sonrası aile büyük yıkım yaşadı. Zehra Demir'in arkadaşı Berivan Oktay, mahkeme kapısından çıkarken bayıldı. Aileyle birlikte avukat Hadi Cin de gözyaşı döktü. Hadi Cin, "Kamu vicdanını tatmin etmek için dahi tutuklamaya ihtiyaç vardır. Burada bir cinayet söz konusudur" diyerek isyan etti.