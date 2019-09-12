Nuray Eylül zirve yolunda

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen postacı yürüyüşünde (TAF yürüyüş challenge)
Antalyalı Atlet Nuray Eylül Şimşek, Eskişehir'de düzenlenen 'TAF Postacı Yürüyüşünde',
büyük kadınlar 10 kilometrede Türkiye 3'üncüsü oldu. Nuray Eylül Şimşek, daha önce Isparta'da yapılan yarışlarda da Akdeniz Bölge Şampiyonluğu'nu kazanmıştı.
ANADOLU LİSESİ'NDE ÖĞRENIM GÖRÜYOR
Halen Antalya Metin Çiviler Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Nuray Eylül Şimşek, Ankara PTT Spor Kulübü adına yarışmalara katılıyor.
Milli sporcunun antrenörlüğünü ise yürüyüş branşında yarışmalara katılan eski Olimpiyat Sporcusu Yeliz Ay Yıldız yapıyor.
2.5 SAAT
SÜREN ANTRENMANLAR
İdmanlarını Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Tesislerinde yoğun bir şekilde sürdüren milli sporcu Nuray Eylül Şimşek'in hedefinde, önce Türkiye Şampiyonluğu, sonrasında da Türkiye'yi temsil etmeyi arzuladığı Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor. Genç sporcu, 5 yıl önce başladığı yürüyüşteki başarısını, günde yaklaşık 2 saat 30 dakika süren antrenmanla elde ettiğini söyledi.