Nuray Eylül zirve yolunda

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Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen postacı yürüyüşündeAntalyalı Atlet Nuray Eylül Şimşek, Eskişehir'de düzenlenenbüyük kadınlar 10 kilometrede Türkiye 3'üncüsü oldu. Nuray Eylül Şimşek, daha önce Isparta'da yapılan yarışlarda da Akdeniz Bölge Şampiyonluğu'nu kazanmıştı.Halen Antalya Metin Çiviler Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Nuray Eylül Şimşek,Milli sporcunun antrenörlüğünü ise yürüyüş branşında yarışmalara katılan2.5 SAATİdmanlarını Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Tesislerinde yoğun bir şekilde sürdüren milli sporcu Nuray Eylül Şimşek'in hedefinde, önce Türkiye Şampiyonluğu, sonrasında da Türkiye'yi temsil etmeyi arzuladığı Avrupa Şampiyonluğu bulunuyor.