Ayhan öğretmen örnek sporcu

ISPARTA'DA Gülkent Orta Okulu'nda öğretmenlik yaptığı dönemde krosta dünya derecesi yaşatan 69 yaşındaki Ayhan Akbay, bu kez veteranlar triatlon ve yüzme branşlarında, Avrupa ve Balkan birinciliklerine imza attı. Ayhan Akbay, "Şimdiye kadar katıldığım triatlon yarışmalarında hep dereceye girdim. 2019 yılı benim için bir altın yılı oldu. Sırasıyla Alanya, Antalya, Didim, Eğirdir Triatlon, İstanbul Boğaz Kıtalara Arası Triatlon Balkan Şampiyonası'nda kendi kategorim olan 65-69 yaş kategorisinde birinci oldum. 5-6 Ekim Alanya Avrupa şampiyonası, 3 Kasım'da Antalya Belek'te İron Man Dünya şampiyonası var. İron Man uzun bir yarış sağlık durumumuz el verirse katılacağız"
ifadelerini kullandı.