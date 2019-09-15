Ayhan öğretmen örnek sporcu

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA Gülkent Orta Okulu'nda öğretmenlik yaptığı dönemde krosta dünya derecesi yaşatan 69 yaşındaki Ayhan Akbay, bu kez veteranlar triatlon ve yüzme branşlarında, Avrupa ve Balkan birinciliklerine imza attı. Ayhan Akbay,ifadelerini kullandı.