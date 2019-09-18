Veliler müdür için yürüdü

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ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde, okul müdürü Saim Yiğen'in görevden alınmasına tepki gösteren veliler, Öger İlkokulu'nun önünde eylem yaptı. Kaymakamlığa yürüyen veliler, Mustafa Yiğit'le görüşerek, okul müdürünün tekrar görevine dönmesini istedi. Kaymakam Yiğit'in yanından çıkan veli temsilcileri, okul müdürleri Saim Yiğen'in görevine dönmesi için dilekçe yazılmasını istendiğini belirtti. Bunun üzerine veliler, ayrı ayrı dilekçe yazdı ve bu dilekçeler kaymakamlığa teslim edildi.İddiaya göre olay, Öger İlkokulu'nun bahçesinde, yaz başında yapımına başlanan, 3 derslikli Hüseyin Görkem Göksoy Ana Sınıfları, ayrı anaokuluna dönüştürülmesiyle başladı. Yiğen'in bu konuda İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir'le tartışınca görevden alındığı öğrenildi.