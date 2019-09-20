Bulut: Saha dışı bizim işimiz değil

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesi açıklamalar yaptı. Bulut Süper Lig'de hiçbir maçın kolay olmadığını söyleyerek, "Gençlerbirliği maçı da çok zor olacak. Geçen hafta Trabzonspor karşısında iyi bir performans sergilediler. Zaten iyi ve atletik bir takım. O yüzden ciddi bir şekilde hazırlanıp puan veya puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz"
diye konuştu. Fenerbahçe'nin kural hatası nedeniyle maça itirazda bulunacak olmasına yönelik soru üzerine Bulut, işlerinin saha içindeki çalışmalar olduğunu kaydetti:
'BIZ GÖREVIMIZI YAPTIK'
"Alanyaspor-' umuz burada doğruları yaparak, rakibinden üstün oynayarak haklı olarak 3 puanı aldı. Biz galibiyet alarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim için önemli olan önümüzdeki Gençlerbirliği maçıdır. Onunla ilgili de çalışmalara başladık.
Saha dışındaki işler bizim işimiz değil. Biz saha içindeki işlerle meşgulüz, orada da işimizi iyi yapıyoruz."
ZAMANINDA TRANSFER TAKIM OLMAMIZI SAĞLADI
Genç teknik adam, Alanyaspor'un Süper Lig'deki başarı grafiğinin yüksek olmasının en önemli nedenin transferleri zamanında yapması olduğunu anlatarak, "Takımda arkadaşlık çok iyi seviyede. Oyuncular arasındaki adaptasyon süreci uzun sürmedi. Sadece ilk 11 değil yedekten gelen oyuncular da oyuna büyük katkı sağlıyor. Umarın bu uzun süre devam eder. İyi bir rekabet var. Bu da çok önemli. Hiçbir futbolcu forma aldıktan sonra rehavete girmemeli. Arkasında forma isteyen biri olmalı"
ifadelerini kullandı.
MAÇIN HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK
TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Ligde lider konumda bulunan Aytemiz Alanyaspor'un Pazar günü saat 16.30'da konuk olacağı Gençlerbirliği maçına hakem olarak Zorbay Küçük atandı.