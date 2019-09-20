Bulut: Saha dışı bizim işimiz değil

ZORBAY

BUGÜN NELER OLDU

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesi açıklamalar yaptı. Bulut Süper Lig'de hiçbir maçın kolay olmadığını söyleyerek,diye konuştu. Fenerbahçe'nin kural hatası nedeniyle maça itirazda bulunacak olmasına yönelik soru üzerine Bulut, işlerinin saha içindeki çalışmalar olduğunu kaydetti:"Alanyaspor-' umuz burada doğruları yaparak, rakibinden üstün oynayarak haklı olarak 3 puanı aldı. Biz galibiyet alarak yolumuza devam ediyoruz.Saha dışındaki işler bizim işimiz değil. Biz saha içindeki işlerle meşgulüz, orada da işimizi iyi yapıyoruz."Genç teknik adam, Alanyaspor'un Süper Lig'deki başarı grafiğinin yüksek olmasının en önemli nedenin transferleri zamanında yapması olduğunu anlatarak,ifadelerini kullandı.TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 5. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Ligde lider konumda bulunan Aytemiz Alanyaspor'un Pazar günü saat 16.30'da konuk olacağı Gençlerbirliği maçına hakem olarak Zorbay Küçük atandı.