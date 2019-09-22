65’inde diploma aldı

Antalya'da yaşayan 65 yaşındaki Hatice Bilici Karaca, hayalindeki lise diplomasına kavuştu. 2 çocuk ve 1 torun sahibi olan Karaca, bu kez gözünü üniversiteye çevirdi. 'Okumanın yaşı yoktur' sözü bir kez daha gerçek oldu.

ÖNCE İLKOKULU BİTİRDİ

Çocukken maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen ve okuma yazma bilmeyen Karaca, torun sahibi olduktan sonra hedeflerine ulaşmaya başladı. Hatice Bilici Karaca, 1 yaşındaki torununa bakarken yeğeninin tavsiyesi üzerine açık öğretime kaydını yaptırdı. Okulun 'Hatice teyzesi', ilkokulu bitirip ardından liseye kaydoldu. Torununa bakarken aynı zamanda derslere çalışan Hatice teyze, okulunu başarıyla bitirerek lise diplomasına kavuştu. Okula ilk başladığı zamanlar çevresindeki insanların kendisiyle alay ettiğini söyleyen Hatice Bilici Karaca, "Bu saatten sonra okuyup ne yapacaksın dediler. Fakat benim hedeflerim vardı. Çocuklarım ve eşim azmimi görünce bana destek verdiler" dedi. Liseyi yeni bitiren Karaca, diplomasını ise okula kaydolmasında destek sağlayan ve yeğeni olan Çamlıbel Halk Eğitim Müdürü İbrahim Ethem Çarkcı'nın elinden aldı. Hayalini kurduğu diplomaya kavuştuğundan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Karaca, "Şimdiki hedefim üniversiteli olmak. Psikoloji bölümünü okumayı çok istiyorum" diye konuştu.



KIZLARI OKUTSUNLAR

Aynı zamanda takı ve el sanatlarına meraklı olan Hatice Bilici Karaca, Türk Halk Müziği alanında da söz yazarlığı da yapıyor. Özellikle kadınları okumaya davet eden Karaca, "Lütfen anne babalar kız çocuklarını okutsunlar. Ayrıca okumanın yaşı yok" ifadelerini kullandı.