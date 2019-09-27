Bozkırın Tezenesi unutulmadı

BUGÜN NELER OLDU

ÜNLÜ halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 7'nci yılında Fethiye'de düzenlenen gecede anıldı. Unutulmaz türkülere imza atan, Türk Halk Müziği'ne 'Bozkırın Tezenesi' olarak adını yazdıran Neşet Ertaş'ın unutulmaz eserlerinin seslendirildiği anma konserine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.Neşet Ertaş Anma Konseri kapsamında Adem Kazan, Ali Tunç, Aysun Karasaçlı, Gonca Oğuzhan, Hüseyin Katlan ve Mustafa Selçukoğlu sahneye çıkarak, Neşet Ertaş'ın sevilen türkülerini seslendirdiler. Duygu ve coşkunun bir arada yaşandığı etkinlikte katılımcılar hareketli türkülere de alkışlar ile eşlik ettiler.