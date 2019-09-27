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unutulmadı

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019
Bozkırın Tezenesi unutulmadı
ÜNLÜ halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 7'nci yılında Fethiye'de düzenlenen gecede anıldı. Unutulmaz türkülere imza atan, Türk Halk Müziği'ne 'Bozkırın Tezenesi' olarak adını yazdıran Neşet Ertaş'ın unutulmaz eserlerinin seslendirildiği anma konserine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

DUYGU YÜKLÜ GECE
Neşet Ertaş Anma Konseri kapsamında Adem Kazan, Ali Tunç, Aysun Karasaçlı, Gonca Oğuzhan, Hüseyin Katlan ve Mustafa Selçukoğlu sahneye çıkarak, Neşet Ertaş'ın sevilen türkülerini seslendirdiler. Duygu ve coşkunun bir arada yaşandığı etkinlikte katılımcılar hareketli türkülere de alkışlar ile eşlik ettiler.
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