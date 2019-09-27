Eğitimciler örnek oldu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ve kurum müdürleri 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında farkındalık oluşturmak için çöp topladı. Muratpaşa ilçesi Soğuksu mahallesinde bulunan müdürlük binası çevresindeki çöpleri toplayan personeller, 'temiz bir dünya için el ele' mesajını verdi.Çevre hassasiyetine dikkat çekmek için ellerine çöp poşetlerini alan çalışanlar işe koyuldu. Öğle arasında izne çıkmayarak çöp toplamayı tercih eden personel, kurum binası önündeki caddede çöp topladı. Çöp toplama işlemine kurum müdürleri de destek verdi. Etkinlik yaklaşık 1 saat süresince devam etti.YOLDAN geçen vatandaşlarında dikkatini çeken etkinliğe vatandaşlarda ellerine poşet alarak destek verdi. Etkinlik sonunda toplanan onlarca poşet çöp, şehirlerde kirlilik sorunun boyutlarını da gözler önüne serdi.