Sokak şenliği bitti

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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından turistleri ve vatandaşları kent merkezine çekmek, şehir turizmini desteklemek için eylül ayı boyunca düzenlenen 'Sokakta Şenlik Var' etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda muhteşem bir gala gösterisi ile sona erdi. Etkinliklerin son gününde Cumhuriyet Meydanı'nda öğle saatlerinde başlayan program kapsamında animasyon gösterileri, araç boyama, bando ve konserlerin yanı sıra, kurulan dev akvaryumda deniz kızı ve su balesi gösterisi büyük ilgi çekti.Amaçlarının kent merkezinde canlılık yaratmak olduğunu vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalyalıların ve turistlerin etkinliklere yoğun ilgi gösterdiğini ve esnaftan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Çetin, "Eylül ayı boyunca yaptığımız etkinliklerin kent ticaretine de olumlu etkisi olduğuna dair geri dönüşler alıyoruz" dedi.Turist sayısındaki rekorlara rağmen kent merkezine inen turist sayısının tatmin edici seviyede olmadığını söyleyen Davut Çetin, "Sokakta Şenlik Var etkinliklerimizle kent merkezinde bir canlılık, hareket yaşandı. Antalya Caddelerinin bu tip etkinliklerle canlandırılması, cazibe sunması gerekiyor. Bu yıl bir ilke imza attık, önümüzdeki yıllarda Belediyelerimizin ve turizmcilerimizin de katkılarıyla daha kapsamlı etkinliklerle devamlılığı sağlayacağımıza ve bir kültür oluşturacağımıza inanıyorum" dedi.