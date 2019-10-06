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Hedef

Ligde lider olan bugün deplasmanda ’a konuk olacak. Şimşekler, siyah-beyazlı takıma karşı ilk galibiyetini almak istiyor

Giriş Tarihi: 6.10.2019
Hedef ilk galibiyet

Süper Lig'in yenilgisiz lideri Aytemiz Alanyaspor, bugün deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Lige iyi başlangıç yapan, 6 maçta 4 kez kazanan ve 2 beraberlik alan Alanyaspor, Beşiktaş karşısında puan alarak zirvedeki yerini korumak istiyor.

GALİBİYET ZAMANI GELDİ
Turuncu yeşilli ekip, ligde Beşiktaş ile 7'nci kez karşı karşıya gelecek. 6 maçta bir beraberliğe karşın, 5 Beşiktaş galibiyeti var. Alanyaspor bu maçlarda 4 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü. Şimşek, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almak istiyor.

HEDEFİMİZ AVRUPA
Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, "Beşiktaş ne kadar sıkıntıları olsa da Beşiktaş'tır. Oraya puan için gideceğiz. Zor maç olacak ama zaten ligde kolay maç yok" dedi. Ligdeki iyi başlangıcın ardından hedeflerinin ilk 5 olduğunu açıklayan Özçelik, "Başlangıçlar önemlidir. Başlangıcı da çok iyi yaptığımız için bu sene ilk 5'in içinde olmak istiyoruz. Hedeflerimizde bu var. Avrupa'yı da hedefliyoruz. Planlanan düzeyde de gidiyoruz" şeklinde konuştu.

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Hedef ilk galibiyet
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