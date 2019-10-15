Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Engeller tutku ile kalkıyor

Engeller tutku ile kalkıyor

Engeller spor ve sanattaki tutku ile kalkıyor. Pozitif Engelsizler Sanat Topluluğu trafik kazalarıyla ilgili oyun sahneledi. Fethiye’de engelli genç önce daldı, sonra uçtu

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Engeller tutku ile kalkıyor
Engelliler spor ve sanattaki tutku ile kalkıyor. Engellilerin toplumdaki imajını değiştirmek amacıyla 2001 yılında kurulan ve üyelerinin tamamı engelli bireylerden oluşan Pozitif Engelsizler Sanat Topluluğu (PEKSEM) trafik kazalarına sahneye koydukları tiyatro oyunları ile dikkat çekiyor. Bugüne kadar 5 oyun sahneleyen topluluk, son oyunları 'Arabada Bebek Var' ile 21 Ekim'de Antalya'da izleyiciyle buluşacak.

YARDIM DEĞİL ALKIŞ
PEKSEM Genel Müdür Seyfettin Işık, "Söz konusu ekibin amacı, yardım edilen değil alkışlanan, ilham kaynağı kabul edilen bireyler olduğunu sahnelerden gönüllere ulaşmaktır" dedi. Sanat ile toplumsal konulara dikkati çekmeye çalışan PEKSEM ekibinin 10 yıldır Türkiye'de trafik güvenliği konusunda oyunlar sahnelediğini belirten Işık, bugüne kadar 'Kaza Geliyorum Der', 'Trafik Tersnamesi', 'Rahmetli De Sollardı', 'Azrail Blöf Yapmaz' oyunlarını sergilediklerini söyledi.

HAYATA KÜSMEDİ
Turistik gezi için gittiği Ukrayna'da 1 Temmuz 2017 yılında üzerine ağaç düşmesi sonucu vücudunda 30 kırık oluşan ve omurilik felci olan Alper Patır'ın spora ve hayata olan ilgisi görenleri şaşırtıyor. Geçen yıl tekerlekli sandalye ile denize dalan Alper Patır, şimdi de en büyük hayali olan tekerlekli sandalye ile uçuşunu gerçekleştirdi. Fethiye'de yamaç paraşütü yapan Alper Patır, yüzlerce metre yüksekliğe çıkarak Ölüdeniz semalarında tekerlekli sandalyesi ile unutulmaz anlar yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Engeller tutku ile kalkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN