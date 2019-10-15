Engeller tutku ile kalkıyor

BUGÜN NELER OLDU

Engelliler spor ve sanattaki tutku ile kalkıyor. Engellilerin toplumdaki imajını değiştirmek amacıyla 2001 yılında kurulan ve üyelerinin tamamı engelli bireylerden oluşan Pozitif Engelsizler Sanat Topluluğu (PEKSEM) trafik kazalarına sahneye koydukları tiyatro oyunları ile dikkat çekiyor. Bugüne kadar 5 oyun sahneleyen topluluk, son oyunları 'Arabada Bebek Var' ile 21 Ekim'de Antalya'da izleyiciyle buluşacak.PEKSEM Genel Müdür Seyfettin Işık, "Söz konusu ekibin amacı, yardım edilen değil alkışlanan, ilham kaynağı kabul edilen bireyler olduğunu sahnelerden gönüllere ulaşmaktır" dedi. Sanat ile toplumsal konulara dikkati çekmeye çalışan PEKSEM ekibinin 10 yıldır Türkiye'de trafik güvenliği konusunda oyunlar sahnelediğini belirten Işık, bugüne kadar 'Kaza Geliyorum Der', 'Trafik Tersnamesi', 'Rahmetli De Sollardı', 'Azrail Blöf Yapmaz' oyunlarını sergilediklerini söyledi.Turistik gezi için gittiği Ukrayna'da 1 Temmuz 2017 yılında üzerine ağaç düşmesi sonucu vücudunda 30 kırık oluşan ve omurilik felci olan Alper Patır'ın spora ve hayata olan ilgisi görenleri şaşırtıyor. Geçen yıl tekerlekli sandalye ile denize dalan Alper Patır, şimdi de en büyük hayali olan tekerlekli sandalye ile uçuşunu gerçekleştirdi. Fethiye'de yamaç paraşütü yapan Alper Patır, yüzlerce metre yüksekliğe çıkarak Ölüdeniz semalarında tekerlekli sandalyesi ile unutulmaz anlar yaşadı.