1207 Antalya hızlı başladı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Kadınlar 2. Ligi ilk haftasında 1207 Antalya Spor, İstanbul ekibi Akdeniz Nurçelik'i 3-0 yenerek sezona moralli başladı. 1207 Antalya Spor, Akdeniz Nurçelik ile Konyaaltı Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Antalya temsilcisi maçı Yağmur, Beyza ve Öznur'un golüyle 3-0 kazandı. 1207 Antalya Spor gelecek hafta İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor ile oynayacak. 1207 Antalya Spor Başkanı Süleyman Türk,dedi ve taraftara destek çağrısı yaptı.