BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan okuma yazma seferberliği devam ediyor. Antalya Yetimine Sahip Çıkıyor Projesi kapsamında okuma yazma bilmeyen yetim anneleri için açılan kursa katılıp başarıyla eğitimlerini tamamlayan 9 anneye, düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Proje kapsamında, okuma yazma öğrenen 9 anne ile ilköğretim diploması olmayan 2 anneye daha 2'nci etap kurs açılacak. Kurs sonrasında başarılı olan annelere diploma verilecek.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde düzenlenen sertifika törenine Vali Münir Karaloğlu'nun eşi Sevim Karaloğlu ile Antalya Milletvekili Mustafa Köse'nin eşi Ünzile Köse de katıldı. Annelere sertifikalarını veren Sevim Karaloğlu başarılarının devamını diledi. Sertifika töreninin ardından Sevim Karaloğlu, anneler için verilen çocuklarla iletişim seminerine katıldı.ANTALYA Yetimine Sahip Çıkıyor Projesi kapsamında 486 aile ve 1054 çocuğun eğitim ve sağlık takipleri yapılıyor. Eşi vefat ederek yalnız kalan annenin çocuğunu yetiştirirken yaşayabileceği zorluklar göz önünde bulundurularak anneye çocuğun eğitimi ve evinin geçimi ile ilgili destek veriliyor. 'Güçlü anneler güçlü çocukları; güçlü çocuklar güçlü yarınları oluşturur' fikriyle yola çıkılan projede annelerin eğitim düzeyini artırıp ekonomik güçlükleri aşabilecek donanımda olmalarına ön ayak olabilecek çalışmalar da düzenleniyor.