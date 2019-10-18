IV. Murat Antalya’ya geliyor

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ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), Devlet Sanatçısı Besteci Okan Demiriş'in IV. Murat operasını Antalyalı sanatseverler ile buluşturmaya hazırlanıyor. Antalya DOB, 2010 yılında yaşamını yitiren Türk operasının büyük ustası, besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in 'IV. Murat' operasının prömiyerini 2 Kasım Cumartesi saat 20.00'de gerçekleştirecek. 3 Mayıs 1980 tarihinde, İstanbul'daki dünya prömiyerinin ardından 200 temsile yakın kapalı gişe sahnelenen eserin Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz 11 yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat'ın yaşam öyküsünü anlatıyor.Provaları hızla devam eden üç perdelik eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan kalkan yönetirken, Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor. Operada 'Sultan Murat' rolünü Erdem Baydar ve Engin Suna dönüşümlü canlandıracak.