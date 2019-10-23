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Akrep tarihe geçti!

1986-1987 sezonunda iç sahada ’a 6-2 yenilen , 33 yıl sonra evinde ligdeki ilk galibiyetini alan ’ne 6-0 gibi farklı bir skorla boyun eğerek tarihi bir başarısızlığa imza attı

Giriş Tarihi: 23.10.2019
Akrep tarihe geçti!
Antalyaspor hafta sonunda kendi evinde Gençlerbirliği'ne 6-0 yenilmesi ile bir kez daha tarihe geçti. Kırmızı-beyazlılar 1986-1987 sezonunda iç sahada Boluspor'a 6-2 yenilmesinden uzun yıllar sonra ilk farklı mağlubiyetini aldı. 1990-1991 sezonunda İzmirspor'a 7-2, 2000-2001 sezonunda Ankaragücü'ne 8-1, 2017-2018 sezonunda Sivasspor'a 4-1 ve 2018-2019 sezonunda da Beşiktaş'a 6-2 gibi farklı skorlarla yenilen Akrepler, iç sahadaki bu sonuçlarla tarihe geçen yenilgilerle adını yazdırmıştı.

FARKLI MAĞLUBİYETLER
Akrepler, dış sahada ise 2000-2001 sezonundaki 5-0'lık Kocaelispor yenilgisinden 15 yıl sonra ilk kez 2015-2016 sezonunda Rize deplasmanında rakibine 5-1 yenildi. Antalyaspor, bu ağır yenilgiyle 15 sezon aradan sonra en farklı deplasman mağlubiyetini almıştı. Kırmızı-beyazlılar, 12 Mayıs 2001'de Kocaelispor'a 5-0 mağlup olarak tarihe adını yine yazdırmıştı. 1997'de İstanbulspor'a 5-2, 1995'te Gençlerbirliği'ne 6-3, yenilen Antalyaspor, deplasmandaki en farklı yenilgisini 1986- 1987 sezonunda Eskişehirspor'a karşı 7-3'lük skorla aldı. Aynı sezon Akrep, Beşiktaş'a da deplasmanda 5-1 yenilmişti. 1982 yılında da Beşiktaş, Antalyaspor'a 6-0'lık üstünlük sağlamıştı.
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Akrep tarihe geçti!
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