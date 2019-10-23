Akrep tarihe geçti!

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor hafta sonunda kendi evinde Gençlerbirliği'ne 6-0 yenilmesi ile bir kez daha tarihe geçti. Kırmızı-beyazlılar 1986-1987 sezonunda iç sahada Boluspor'a 6-2 yenilmesinden uzun yıllar sonra ilk farklı mağlubiyetini aldı. 1990-1991 sezonunda İzmirspor'a 7-2, 2000-2001 sezonunda Ankaragücü'ne 8-1, 2017-2018 sezonunda Sivasspor'a 4-1 veAntalyaspor, bu ağır yenilgiyle15 sezon aradan sonra en farklı deplasmanmağlubiyetini almıştı.Kırmızı-beyazlılar, 12 Mayıs 2001'deKocaelispor'a 5-0 mağlup olarak tarihe adınıyine yazdırmıştı. 1997'de İstanbulspor'a5-2, 1995'te Gençlerbirliği'ne 6-3, yenilenAynı sezonAkrep, Beşiktaş'a da deplasmanda 5-1 yenilmişti.1982 yılında da Beşiktaş, Antalyaspor'a6-0'lık üstünlük sağlamıştı.