Akrep tarihe geçti!

Antalyaspor hafta sonunda kendi evinde Gençlerbirliği'ne 6-0 yenilmesi ile bir kez daha tarihe geçti. Kırmızı-beyazlılar 1986-1987 sezonunda iç sahada Boluspor'a 6-2 yenilmesinden uzun yıllar sonra ilk farklı mağlubiyetini aldı. 1990-1991 sezonunda İzmirspor'a 7-2, 2000-2001 sezonunda Ankaragücü'ne 8-1, 2017-2018 sezonunda Sivasspor'a 4-1 ve 2018-2019 sezonunda da Beşiktaş'a 6-2 gibi farklı skorlarla yenilen Akrepler, iç sahadaki bu sonuçlarla tarihe geçen yenilgilerle adını yazdırmıştı.
FARKLI MAĞLUBİYETLER
Akrepler, dış sahada ise 2000-2001 sezonundaki 5-0'lık Kocaelispor yenilgisinden 15 yıl sonra ilk kez 2015-2016 sezonunda Rize deplasmanında rakibine 5-1 yenildi.
Antalyaspor, bu ağır yenilgiyle
15 sezon aradan sonra en farklı deplasman
mağlubiyetini almıştı.
Kırmızı-beyazlılar, 12 Mayıs 2001'de
Kocaelispor'a 5-0 mağlup olarak tarihe adını
yine yazdırmıştı. 1997'de İstanbulspor'a
5-2, 1995'te Gençlerbirliği'ne 6-3, yenilen Antalyaspor, deplasmandaki en farklı yenilgisini 1986- 1987 sezonunda Eskişehirspor'a karşı 7-3'lük skorla aldı.
Aynı sezon
Akrep, Beşiktaş'a da deplasmanda 5-1 yenilmişti.
1982 yılında da Beşiktaş, Antalyaspor'a
6-0'lık üstünlük sağlamıştı.