Kampa erken girdiler

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AMPUTE Futbol A Milli Takımı, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girdi. 3 Kasım'da başlayacak Ampute Futbol Ligi müsabakaları öncesinde gerçekleştirilen kampta, milli takım sporcuları çalışmalarını Zeytinköy Ampute Futbol Sahası'nda yapıyor.Polonya ile cuma günü hazırlık maçı oynayacaklarını belirten teknik direktör Osman Çakmak, kampın 29 Ekim'de sona ereceğini dile getirerek, "Hedefimizsloganımızı Avrupa ve dünyaya duyurmak istiyoruz" diye konuştu.