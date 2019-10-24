Kampa erken girdiler

AMPUTE Futbol A Milli Takımı, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girdi. 3 Kasım'da başlayacak Ampute Futbol Ligi müsabakaları öncesinde gerçekleştirilen kampta, milli takım sporcuları çalışmalarını Zeytinköy Ampute Futbol Sahası'nda yapıyor. Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki milli takım sporcuları günde iki antrenmana çıkıyor.
Polonya ile cuma günü hazırlık maçı oynayacaklarını belirten teknik direktör Osman Çakmak, kampın 29 Ekim'de sona ereceğini dile getirerek, "Hedefimiz 'Ampute futbolu Türkiye'den sorulur'
sloganımızı Avrupa ve dünyaya duyurmak istiyoruz" diye konuştu.