Çıralı’da caretta turizmi

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en önemli turizm destinasyonlarından Kemer'in dünyaca ünlü sahili Çıralı, doğal güzelliklerinin yanı sıra yöre halkının çabaları, Antalya Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Kemer Belediyesi'nin destekleriyle nesli tükenme tehlikesi yaşayan caretta carettalarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yöre halkı ve destekçilerinin çalışmalarıyla doğayı korumak için yapılan çalışmalar farklı bir boyut kazanarak, turizme de büyük katkı sağlıyor. Sadece caretta caretta yuvalarının açılmasını izlemek için bölgeye yerli ve yabancı turistler akın ediyor. Bu yıl Çıralı, caretta caretta yuva açılışlarında yaklaşık 30 bin kişiyi ağırlarken, gelecek yıl için bile bölgedeki tesislerde rezervasyonlar yapılıyor.Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, doğayı korumak için başladıkları koruma işinin turizme verdiği katkının azımsanamayacak kadar büyük olduğunu söyledi.