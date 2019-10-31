Sanat dolu mevsim

BUGÜN NELER OLDU

Antalya, sanat dolu bir mevsime merhaba diyecek. Ekim ayında perdelerini açan Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), kasım ayında sanatseverler için dolu dolu bir program hazırladı. 3 opera, 1 operet, 3 bale, 1 konser ve 6 çocuk oyunu olmak üzere toplam 14 temsille izleyici karşısına çıkacak olan Antalya DOB'da provalar hızla devam ediyor.Antalya DOB, 2010 yılında kaybettiğimiz Türk operasının büyük ustası, besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in 'IV. Murat' operasının prömiyerini 2 Kasım Cumartesi saat 20.00'de gerçekleştirecek. Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz 11 yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat'ın yaşam öyküsünü anlatan ve Haldun Özörten'in dekor ve kostüm ile bütünleşen bir reji anlayışı ile sahneye koyduğu eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan kalkan yönetiyor.Antalya DOB, 'Sihirli Dünya' çocuk oyununu 4 Kasım Pazartesi saat 11.00'de son kez sahneleyecek. 14 Kasım Perşembe saat 11.00 ve 15.00'te ise 'Şekeronya' çocuk oyununun sezon prömiyeri gerçekleştirilecek. Şekeronya, minik sanatseverler için 26 Kasım Salı saat 11.00- 15.00 ve 30 Kasım Cumartesi saat 11.00'de tekrar sahnelenecek. Antalya DOB, nisan ayında dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 'Şehrazat' balesini kasım ayında sezon kez sahneleyecek. 5 Kasım Salı, 16 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Perşembe günleri sahnelenecek eserin libretto ve koreografisi Armağan Davran'a ait.Antalya DOB Korosu ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde Tolga Taviş tarafından bestelenen 'Sensin Atatürk' eserini seslendirecek. Konser, 9 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.Antalya DOB, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait olan Puccini'nin 'Madama Butterfly' operasını Yiğit Günsoy rejisi ile 19 Kasım Salı saat 20.00'de sahneleyecek. 'Çardaş Prensesi' opereti de bu sezon ilk kez 23 Kasım Cumartesi saat 20.00'de gösterime girecek.