Herkes için spor

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, 'Herkes İçin Spor Festivali' organizasyonuna ev sahipliği yaptı.Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, federasyonun sadece branşlarda başarıyı değil aynı zamanda 3'ten 93'e herkese sağlıklı yaşam biçimini ve hareket etmeyi aşılamak için faaliyet gösterdiğini söyledi. Bölükbaşı, "Öncelikle bizim hedef kitlemizde en önemli unsur çocuklar ve kadınlardır. Kadınları önemsiyoruz çünkü çocukları yetiştiren ve onları hayata hazırlayan onlara her şeyi aşılayan kişiler annelerimizdir" dedi.Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan ise sporun insan hayatının olmazsa olmazı verdiği disiplin ve kazanma arzusuyla vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtti. Prof. Kalan ve protokol pedalcar ile temsili yarışa katıldı. Kurulan kısa parkuru Rektör Kalan birincilik ile tamamladı. ALKÜ Geleneksel ve Modern Dans Grubu tarafından sergilenen halk oyunları, otizmli çocukların paten ve kaykay, step-aerobik gösterisi ve yarışmalar ile gün boyu devam etti. Festivale, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi (AHEP) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu Öner, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Alanya İlçe Gençlik Spor Müdürü Erdal Tamrak,AK Parti İl Başkanı Mustafa Toklu, ALKÜ akademik ve idari personeli ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.