Rektörlerden Kalan’a destek

BUGÜN NELER OLDU

Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'a il içi ve il dışından gelen Rektörlerin ziyaretleri devam ediyor. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlerinin ziyaretinin ardından bu kez de Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Rektör Kalan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'a teşekkür ederek "Alaaddin Keyubat Mührü" takdim etti.