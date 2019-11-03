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Rektörlerden Kalan’a destek

Giriş Tarihi: 3.11.2019
Rektörlerden Kalan’a destek
ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'a il içi ve il dışından gelen Rektörlerin ziyaretleri devam ediyor. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlerinin ziyaretinin ardından bu kez de Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Rektör Yarımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Rektör Kalan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'a teşekkür ederek "Alaaddin Keyubat Mührü" takdim etti.
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