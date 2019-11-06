Okulda sevgi vakti

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Dünyanın en önemli plajlarından biri olan ve Konyaaltı'nda 12 ay hizmet veren 'Sahil Antalya Yaşam Parkı' Alkoçlar Tursetalya İş Ortaklığı (ALSE) Yönetim Kurulu örnek bir projeyi hayata geçirdi. Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar ile Sahil Antalya Proje Müdürü Zafer Ertürk, Türkiye'ye örnek olacak 'Her okula bir sokak köpeği' protokolü imzalandı. Proje kapsamında okullara kulübe ile köpeklerin 6 aylık beslenmeleri, bakım ve aşıları Sahil Antalya tarafından yaptırılacak.Proje ile öğrencilerin hayvan sevgisi, bakımı ve sokak hayvanları konusunda eğitim almaları ve bu sayede sorumluluk duygularının geliştirilmesi amaçlanıyor. Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hoplar, çocukların kendinden farklı bir canlı ile iletişime geçtiği zaman, ilerdeki dönemlerde kendisinden farklı insanlarla daha iyi iletişim kurabildiğini söyledi. Hoplar, "Her ailenin evine kedi, köpek alacak şartı yok. Okulda bir köpek olduğu zaman ailede bu eksiklikten kurtuluyor. Çocuklar derslere karşı daha ilgili oluyor ve okula gitmek için daha istekli davranıyorlar. Eve döndüklerinde aile ile ilişkileri daha iyi oluyor" dedi.