Mahallede kanser avı

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi, sağlık hizmetlerini hemşehrilerinin ayağına götürmeye devam ediyor. Sağlık Tırı ile 68 mahalleye sağlık hizmeti götüren Kepez Belediyesi'nin, şimdi de Türkiye'de ilk kez oluşturduğu Kanser Tarama TIR'ı yola çıktı. Mahallelerdeki kanser tarama hizmeti Ünsal Mahallesi'nden başladı. Kepez'in 68 mahallesini dolaşacak olan Kanser Tarama TIR'nda kadınlara yönelik meme, rahim ağzı kanseri ve bağırsak kanseri test hizmetleri ücretsiz sunuluyor.Mamografi sonuçları Ulusal Tarama Mamografi Raporlama Merkezi'ne, rahim ağzı tarama sonuçları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı Ulusal HPV Laboratuvarına iletiliyor. Ekipte, 2 röntgen teknisyeni, 1 ebe, 1 acil tıp teknisyeni, 1 danışma görevlisi, 1 temizlik görevlisi ve 1 şoför hizmet veriyor. Meme kanseri 40-69 yaş aralığı, rahim ağzı kanseri 30 ile 65 yaş aralığı, bağırsak kanseri ise 50 ile 70 yaş aralığı kadınlarda araştırılıyor.