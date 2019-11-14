Yörük kültürü yaşatılıyor

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi sakinleri, 15 gün arayla bir araya gelip, Yörük kültürünü yaşatıyor. 3-4 kişi ile başlanan eğlenceyi tüm mahalle sahiplenince, sıra gecelerini aratmayan bir eğlenceye dönüştü. Yöresel kıyafetler giyen mahalle sakinleri, saz, sipsi, cura eşliğinde oyunlar oynuyor. Karaçulha Gönüllüleri Derneği Başkanı Halil Hancı, unutulmaya yüz tutmuş geleneklerini yaşatmak için 2014 yılında bir dernek çatısı altında bir araya geldiklerini söyledi.Hancı, Yörük kültürünü yaşatmak isteyen mahalle sakinlerinin çay sohbeti olsun diye 3-4 kişi ile 'Yörük eğlencesi' düzenlediğini ve eğlencenin büyük ilgi görmesi üzerine 15 gün aralıklarla yapmaya devam ettiklerini belirtti. Sıra gecelerini aratmayan etkinliği gerçekleştiren derneği başkanı Hancı, "Şimdi hem ekibimiz hem de orkestramız oluştu. 600 yıllık geleneği sürdürüyoruz" dedi