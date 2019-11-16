Antalya’nın gözü Okullar Ligi’nde

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği Okullar Ligi'nde 6'ncı sezon aralık ayında başlayacak. Okullar Ligi, bu yıl da büyük heyecan ve mücadeleye sahne olacak.
Okullar Ligi 2019-20 sezonu tanıtım toplantısı Antalya Cam Piramit Düden Salonu'nda gerçekleşti. Toplantıda şube müdürlerine, Antalyaspor altyapı direktörü Sedat Karabük
yapılacak çalışmaları anlattı.
ANTALYASPOR İLE İŞ BİRLİĞİ
Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleşecek Okullar Ligi futbol branşında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Antalyaspor ile koordineli olarak hareket edilecek.
Antalyaspor altyapı antrenörlerinin nezaretinde öğrencilerin izlenmesi yapılarak, yetenekli olanların Antalyaspor altyapısına ve diğer altyapı kulüplerin takımlarına kazandırılması sağlanacak.