Stjepan Tomas takımın geleceği

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Antalyaspor'da Bülent Korkmaz ile yolların ayrılmasından sonra anlaşmaya varılan Teknik Direktörİmza törenine, Başkan Ali Şafak Öztürk de katıldı.Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve ekibine teşekkür eden Öztürk, daha önce de yollarını ayırdıkları diğer teknik adamlarla bağlarını koparmadıklarını, Korkmaz ile de dostane ilişkilerinin devam edeceğini söyledi. Öztürk,Kendisine başarıla diliyoruz" dedi.Başkan Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: "Korkmaz ile ayrılıktan sonra yeni teknik adam arayışına geçtik. Gelişimi üst düzeyde olan isimler üzerine yoğunlaştık ve Stjepan Tomas ismi konusunda karar kıldık.Antalyaspor'un geleceği için doğru hamle olduğuna inanıyoruz.""Alternatifler isimlerde de aynı risk vardı. Yurt dışında ve Türkiye'de bulunan hoca adaylarımız vardı. Öncelikle Türkiye'yi, Süper Ligi bilmesi gerekiyordu. Kendi performansını da geliştirecek, başarıya aç bir isim arıyorduk.İmza töreninde duygularını paylaşan ve hedeflerini anlatan Stjepan Tomas ise kendisine Antalyaspor'da teknik direktörlük görevi yapma fırsatı veren Başkan Öztürk ile yönetimine teşekkür etti. Antalyaspor'a geldiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Tomas,Antalyaspor çok iyi oyunculara sahip. Tecrübeli, genç ve potansiyele sahip oyuncular var. Bana göre bu kadro iş yapar. Gazişehir maçında 3 puan kazanmak istiyoruz" diye konuştu.Başkan Öztürk ile teknik direktörTomas'ın yardımcıları arasında, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Hırvat kaleciile eski milli futbolcuda yer alacak.göreve başlayan Teknik Direktör Stjepan Tomas, imza tötreninden sonnra ayağının tozulya akşam antrenma çıktı. Tomas, futbolcularalla tek tek tanışıp hedeflerini anlattı.Gelson Dala ve Fredy Ribeiro'nun, Angola Milli Takımı'nın Gabon ile oynayacağı 2021 Afrika Uluslar Kupası Eleme Grubu maçının aday kadrosuna davet edilmesi sevinçle karşılandı.