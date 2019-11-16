Stjepan Tomas takımın geleceği

Antalyaspor'da Bülent Korkmaz ile yolların ayrılmasından sonra anlaşmaya varılan Teknik Direktör Stjepan Tomas ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.
İmza törenine, Başkan Ali Şafak Öztürk de katıldı.
KORKMAZ'A TEŞEKKÜR
Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve ekibine teşekkür eden Öztürk, daha önce de yollarını ayırdıkları diğer teknik adamlarla bağlarını koparmadıklarını, Korkmaz ile de dostane ilişkilerinin devam edeceğini söyledi. Öztürk, "Bülent hocamız ile bize yakışan bir ayrılık oldu. Adamlığını unutmayız.
Kendisine başarıla diliyoruz" dedi.
SÖZLEŞME 2.5 YILLIK
Başkan Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: "Korkmaz ile ayrılıktan sonra yeni teknik adam arayışına geçtik. Gelişimi üst düzeyde olan isimler üzerine yoğunlaştık ve Stjepan Tomas ismi konusunda karar kıldık. Kendisini 18 senedir Türkiye'de olması nedeniyle yakından tanıyoruz.
Antalyaspor'un geleceği için doğru hamle olduğuna inanıyoruz."
MOURINHO BİLE GELSE...
"Alternatifler isimlerde de aynı risk vardı. Yurt dışında ve Türkiye'de bulunan hoca adaylarımız vardı. Öncelikle Türkiye'yi, Süper Ligi bilmesi gerekiyordu. Kendi performansını da geliştirecek, başarıya aç bir isim arıyorduk. Türkiye'yi, Süper Lig'i tanıyan bir hoca avantajdır. Şu anda Mourinho'yu getirsek, ben daha fazla risk görüyorum."
ŞU AN KADROMUZ İYİ
İmza töreninde duygularını paylaşan ve hedeflerini anlatan Stjepan Tomas ise kendisine Antalyaspor'da teknik direktörlük görevi yapma fırsatı veren Başkan Öztürk ile yönetimine teşekkür etti. Antalyaspor'a geldiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Tomas, "Bu kulüp çok daha güzel şeyleri hak ediyor. Buna hep beraber çalışacağız. Kulüp 2.5 senelik sözleşme imzaladı ve bana inanıyor.
Antalyaspor çok iyi oyunculara sahip. Tecrübeli, genç ve potansiyele sahip oyuncular var. Bana göre bu kadro iş yapar. Gazişehir maçında 3 puan kazanmak istiyoruz" diye konuştu.
HEMEN ATKIYI TAKTI
Başkan Öztürk ile teknik direktör Tomas resmi sözleşmeye imza attı. Tomas'ın boynuna Antalyaspor atkısı takan Öztürk, imzanın hayırlı olmasını diledi.
Tomas'ın yardımcıları arasında, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Hırvat kaleci Marjan Mrmiç
ile eski milli futbolcu Ayhan Akman
da yer alacak.
İLK MESAİ BAŞLADI
ANTALYASPOR'DA
göreve başlayan Teknik Direktör Stjepan Tomas, imza tötreninden sonnra ayağının tozulya akşam antrenma çıktı. Tomas, futbolcularalla tek tek tanışıp hedeflerini anlattı.
AKREP'TE
Gelson Dala ve Fredy Ribeiro'nun, Angola Milli Takımı'nın Gabon ile oynayacağı 2021 Afrika Uluslar Kupası Eleme Grubu maçının aday kadrosuna davet edilmesi sevinçle karşılandı.