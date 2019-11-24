Nuri Özaltın’ın adı yaşatılıyor

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Antalya'nın Serik ilçesinde Özaltın Holding'in merhum başkanı Nuri Özaltın anısına 4'üncüsü düzenlenen Futbol Turnuvası'nda Gloria Forza Sereniti şampiyon oldu. Belek Turizm Merkezi'ndeki Özaltın Holding'e ait oteller arasında yapılan Nuri Özaltın Futbol Turnuvası'nda şampiyonluk kupasında 4 grupta 18 takım yarıştı.1.5 ay süren turnuvanın finalinde Gloria Forza Sereniti ile Gloria Verde Olstar 1-1 berabere kaldı.Bu yıl ilk defa kadınların da iki takımla katıldığı turnuvada mavi takım, kırmızı takımı 2-1 yenerek, şampiyonu oldu.