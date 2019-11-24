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’ın adı yaşatılıyor

Giriş Tarihi: 24.11.2019
Nuri Özaltın’ın adı yaşatılıyor
Antalya'nın Serik ilçesinde Özaltın Holding'in merhum başkanı Nuri Özaltın anısına 4'üncüsü düzenlenen Futbol Turnuvası'nda Gloria Forza Sereniti şampiyon oldu. Belek Turizm Merkezi'ndeki Özaltın Holding'e ait oteller arasında yapılan Nuri Özaltın Futbol Turnuvası'nda şampiyonluk kupasında 4 grupta 18 takım yarıştı.

KADINLAR DA KATILDI
1.5 ay süren turnuvanın finalinde Gloria Forza Sereniti ile Gloria Verde Olstar 1-1 berabere kaldı. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Gloria Forza Sereniti şampiyon oldu. Bu yıl ilk defa kadınların da iki takımla katıldığı turnuvada mavi takım, kırmızı takımı 2-1 yenerek, şampiyonu oldu.
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Nuri Özaltın’ın adı yaşatılıyor
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