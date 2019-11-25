Engelli Turhan’ın sosyal kart isyanı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, geçen dönem 18 bin 48 ihtiyaç sahibine verilen Sosyal Kart desteğini 2 bin 379 kişiye düşürdü. Böcek, bir de desteği kesilenlerin yardımı hak etmediğini belirterek, "Yardımı gerçek ihtiyaç sahiplerine vermek için inceleme başlattık. Tüyü bitmemiş yetimin parası dediğimiz budur. Başkasının cebinden ağalık yapmak yok" dedi. Bu durum daha önce destek alan binlerce insanı hem mağdur etti, hem de töhmet altında bıraktı.

İSYAN ETTİ

Bu vatandaşlardan biri olan 80 yaşındaki Turhan Kılıç yaşananlara isyan etti. Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde oturan Turhan Kılıç (80) yüzde 40 engelli raporu olduğunu belirterek, "Sadece engelli maaşı ile geçiniyorum. Ben bu Sosyal Kart desteğini hak etmiyorsam acaba kim hak ediyor. Verilen 80 liralık gıda yardımı belki başkaları için büyük değil ama benim için günlük ekmek ihtiyacı demek" diye yaşananlara tepki gösterdi.

59 LİRA İLE GEÇİNİYOR

6 aylık mücadelesi sonunda belediyenin en son 'siz engelli maaşı alıyorsunuz. Bu parayı alamazsınız' dediğini anlatan Turhan Kılıç, "509 lira engelli maaşı alıyorum. Zaten maaşımın 450 lirasını kiraya veriyorum. Geriye sadece 59 lira kalıyor. Bu para ile ben bir ay nasıl geçineyim. Bu para elektrik ve su parasına yetmiyor. CHP'nin sosyal belediyeciliği bu mu" diyerek yaşadıklarına tepki gösterdi. Kılıç, Büyükşehir tarafından hak etmeden destek alıyor gibi gösterilmelerinin de gururunu incittiğini sözlerine ekledi.