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Melekler’in konuğu Belediyespor

Giriş Tarihi: 29.11.2019
Melekler’in konuğu Görele Belediyespor
Kadınlar Hentbol Süper Liginde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Ligin 8. hafta karşılaşmasında sahasında Görele Belediyesi Spor Kulübü'nü konuk edecek. Ligde bu sezon kendi öz kaynaklarıyla ve genç yıldız hentbolcu adaylarıyla başlayan Paşanın Melekleri evinde ligin yedinci sırasındaki Görele Belediye Spor'u yenerek yoluna devam etmek istiyor. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda yarın saat 15.00'de başlayacak mücadeleyi Ankara bölgesinden Murat Çelik, Cengiz Ömer hakem ikilisi yönetecek.
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Melekler’in konuğu Görele Belediyespor
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