Acılı aileden 19 karanfil

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'da 3 yıl önce Burdur Belediyesi'ne ait kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'ın (19) babası Ömer Çakal ve annesi Teslime Çakal, kazanın meydana geldiği yere 19 karanfil bıraktı. Ömer Çakal, "Üç yıldır Burdur'da adalet arıyoruz. Çok yıprandık. Kazanın meydana geldiği caddede, 3 yıl boyunca hiç bir şeyin değişmediğini fark ettik. Kızımı yetersiz ehliyetle kullandıkları kamyonla öldürenler, kamuda görevine devam ediyor. Kızım kara toprağa girdi ama herkes işine gücüne devam ediyor. Adaleti bulmamız için ne yapmamız lazım" dedi.Kızlarının ölümünden sonra ocaklarının söndüğünü söyleyen Ömer Çakal, "Ben işimi bıraktım. Eşimin akciğerine pıhtı attı, tedavi görüyor. Gizem'in vebalini alanlar halen koltuğunda oturmaya devam ediyor. Burdur Belediyesi bizim karşımızda taraf olmamalı. Biz terörist değiliz. Bizim kızımız, gurbette ilim irfan öğrenmeye giderken, şehit oldu. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Koltukta oturmakla bu işler olmuyor, 'caddeler insanlar için' demekle bu işler olmuyor" dedi.KAZA, Halk Pazarı Caddesi'nde, 7 Aralık 2016'da yaşanmıştı. Ramazan Altınsoy'un kullandığı Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait kamyon, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi Medine Gizem Çakal'a çarparak ölümüne sebep oldu. Burdur 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Altınsoy, mart ayında 25 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 24 ay taksitle ödenme şartıyla 15 bin 200 lira para cezasına çevrildi.