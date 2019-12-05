Ali’nin hedefi A Milli Takım

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ANTALYA'DA kaval kemiği olmadan dünyaya gelen ve Antalya'da en genç ampute futbolcusu olan 13 yaşındaki Ali Deniz, hedefini yükseltti. Hayalinin A Milli takım formasını giymek olduğuru söyleyen Ali Deniz dünya şampiyonluğu yaşamayı hayal ettiğini dile getirdi.ALI Deniz'in sol bacağı, 11. ameliyatında diz altından kesildi. Ampute Futbol 1. Ligi' ndeki ASAT Spor ile resmi maçlarda forma giyerek 2 yıldır 'en genç futbolcu' unvanının sahibi olan Deniz, 5 yıl önce medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde tanıştığı antrenör Tahir Güven'in yönlendirmesiyle hayallerine ilk adımı attı. Futbol sevgisiyle engelleri aşan Deniz, tedavi sürecindeki zorluklara karşı yeşil sahadaki çalımlarıyla hayata tutundu.ANTALYA'DA annesi Gül Doğan ile yaşayan ve Ampute A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Barış Telli'yi örnek alan G.Saray taraftarı genç oyuncu, "5 yıldır futbol oynuyorum. Hedefim A Milli Takım'la dünya şampiyonluğu kazanmak. Bunun için kendimi geliştiriyorum. Daha çok başarılı olmak istiyorum" dedi. Anne Gül Doğan ise Ali'nin geçirdiği 11 ameliyatın kendilerini çok üzmesine rağmen onun başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi. Oğlunun başarısı için elinden gelen çabayı göstereceğini vurgulayan Doğan, "Ali hiç pes etmedi. Ben de oğlumla pes etmedim ve onun yürüyebileceğine inandım. Her ameliyattan sonra bizim yürüme umudumuz vardı. Sonunda ampütasyona karar verildi. Şu anda proteziyle yürümeye başladı ve bu bizim için her şeye değerdi. Ali futbol yaşamında, hayallerine giden yolda en genç süper lig oyuncusu olarak devam ediyor. Ali çok heyecanlı ve o koştukça ben daha çok hayallerimizin peşinden koşacağım" diye konuştu.