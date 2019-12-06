Okullar Ligi’ne rekor katılım

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi'nin 2019-2020 yılı 6'ncı sezonunda müsabakalar başladı. Öğrencilerin boş zamanlarını daha etkin kullanmaları, spor alanında yeteneklerini ortaya çıkarmaları ve sportif müsabakalara katılımlarını sağlamak amacıyla başlayan Okullar Ligi'ne bu yıl rekor katılım gerçekleşti. Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinden 195 okulun katılım sağladığıOkullar Ligi'nde futbol, basketbol, voleybol, hentbol, oryantiring ve masa tenisi branşları yer alıyor. Takımlar, gençler, yıldızlar, küçükler ve minikler kategorilerinden oluşuyor. 7 ay boyunca sürecek müsabakaların futbol ayağı Antalyaspor Hasan Subaşı Futbol Tesisleri'nde, voleybol, hentbol ve basketbol maçları da Gürsu'daki Antalya Büyükşehir Çadır Spor Salonu'nda, masa tenisi karşılaşmaları ise 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşiyor.Okullar Ligi 6'ncı sezonunun ilk müsabakasının başlama vuruşunu yapan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay,Hedefimiz gençlerimize sporu sevdirmek, fairplay çerçevesinde yeteneklerini ölçmek ve doğru bir yönlendirmede bulunmaktır.dedi.